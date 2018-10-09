İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları6,12406,1250Avro7,03307,0340Sterlin7,96508,0050 ANKARA ABD Doları6,08506,1450Avro6,97007,0500Sterlin7,82908,0580
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle: İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları6,12406,1250Avro7,03307,0340Sterlin7,96508,0050 ANKARA ABD Doları6,08506,1450Avro6,97007,0500Sterlin7,82908,0580
09 Ekim 2018 Salı 12:02