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Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: PAZARTESİ SALI Alış Satış Alış Satış ABD Doları 6,1250 6,1260 6,1380 6,1390 Avro...

Döviz kurları
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İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

PAZARTESİ SALI Alış Satış Alış Satış ABD Doları 6,1250 6,1260 6,1380 6,1390 Avro 7,0330 7,0340 7,0320 7,0330 Sterlin 7,9700 8,0100 7,9840 8,0240 İsviçre Frangı 6,1430 6,1740 6,1510 6,1820 ANKARA ABD Doları 6,0800 6,1400 6,0750 6,1450 Avro 6,9650 7,0450 6,9500 7,0400 Sterlin 7,8240 8,0650 7,8330 8,0620


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