İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları6,11806,1190Avro7,03207,0330Sterlin8,00708,0480 ANKARA ABD Doları6,08006,1400Avro6,98007,0500Sterlin7,87608,1070
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle: İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları6,11806,1190Avro7,03207,0330Sterlin8,00708,0480 ANKARA ABD Doları6,08006,1400Avro6,98007,0500Sterlin7,87608,1070
10 Ekim 2018 Çarşamba 12:02