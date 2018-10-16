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Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları5,79405,7950Avro6,71306,7140Sterlin7,60657,6445ANKARA ABD Doları5,74505,8250Avro6,64006,7400Sterlin7,43207,6890

Döviz kurları
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İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları5,79405,7950Avro6,71306,7140Sterlin7,60657,6445ANKARA ABD Doları5,74505,8250Avro6,64006,7400Sterlin7,43207,6890

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