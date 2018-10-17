İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,69505,6960Avro6,59106,5920Sterlin7,45707,4940 ANKARA ABD Doları5,65505,7150Avro6,52506,6050Sterlin7,33907,5590
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle: İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,69505,6960Avro6,59106,5920Sterlin7,45707,4940 ANKARA ABD Doları5,65505,7150Avro6,52506,6050Sterlin7,33907,5590
17 Ekim 2018 Çarşamba 12:05