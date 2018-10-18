İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,52705,5280Avro6,37806,3790Sterlin7,22407,2600 ANKARA ABD Doları5,49505,5550Avro6,31506,3950Sterlin7,11307,3520
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle: İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,52705,5280Avro6,37806,3790Sterlin7,22407,2600 ANKARA ABD Doları5,49505,5550Avro6,31506,3950Sterlin7,11307,3520
18 Ekim 2018 Perşembe 12:00