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Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: PERŞEMBE CUMA Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,5810 5,5820 5,6440 5,6450 Avro 6,4200...

Döviz kurları
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İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

PERŞEMBE CUMA Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,5810 5,5820 5,6440 5,6450 Avro 6,4200 6,4210 6,4880 6,4890 Sterlin 7,2670 7,3200 7,3300 7,3670 İsviçre Frangı 5,5840 5,6120 5,6380 5,6660 ANKARA ABD Doları 5,5300 5,6100 5,6000 5,6700 Avro 6,3500 6,4400 6,4150 6,4950 Sterlin 7,1280 7,3800 7,1790 7,4210


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