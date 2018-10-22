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Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle: İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,64905,6500Avro6,50606,5070Sterlin7,34907,3850 ANKARA ABD Doları5,60505,6750Avro6,45006,5300Sterlin7,22807,4580

Döviz kurları
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İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,64905,6500Avro6,50606,5070Sterlin7,34907,3850 ANKARA ABD Doları5,60505,6750Avro6,45006,5300Sterlin7,22807,4580
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