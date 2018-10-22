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Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: CUMA PAZARTESİ Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,6440 5,6450 5,6780 5,6790...

Döviz kurları
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İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

CUMA PAZARTESİ Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,6440 5,6450 5,6780 5,6790 Avro 6,4880 6,4890 6,5200 6,5210 Sterlin 7,3300 7,3670 7,3420 7,3780 İsviçre Frangı 5,6380 5,6660 5,6800 5,7080 ANKARA ABD Doları 5,6000 5,6700 5,6300 5,6900 Avro 6,4150 6,4950 6,4550 6,5250 Sterlin 7,1790 7,4210 7,2190 7,4380


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