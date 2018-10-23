İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,83505,8360Avro6,69506,6960Sterlin7,54907,5860 ANKARA ABD Doları5,79005,8700Avro6,63006,7300Sterlin7,44507,6820
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle: İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,83505,8360Avro6,69506,6960Sterlin7,54907,5860 ANKARA ABD Doları5,79005,8700Avro6,63006,7300Sterlin7,44507,6820
23 Ekim 2018 Salı 12:04