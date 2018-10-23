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Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: PAZARTESİ SALI Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,6780 5,6790 5,7900 5,7910 Avro...

Döviz kurları
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İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

PAZARTESİ SALI Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,6780 5,6790 5,7900 5,7910 Avro 6,5200 6,5210 6,6410 6,6420 Sterlin 7,3420 7,3780 7,4900 7,5270 İsviçre Frangı 5,6800 5,7080 5,7940 5,8230 ANKARA ABD Doları 5,6300 5,6900 5,7500 5,8200 Avro 6,4550 6,5250 6,5850 6,6650 Sterlin 7,2190 7,4380 7,3670 7,5690


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