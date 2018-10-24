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Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: SALI ÇARŞAMBA Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,7900 5,7910 5,6940 5,6950 Avro...

Döviz kurları
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İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

SALI ÇARŞAMBA Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,7900 5,7910 5,6940 5,6950 Avro 6,6410 6,6420 6,50206,5030 Sterlin 7,4900 7,5270 7,3440 7,3820 İsviçre Frangı 5,7940 5,8230 5,6930 5,7220 ANKARA ABD Doları 5,7500 5,8200 5,6650 5,7200 Avro 6,5850 6,6650 6,4500 6,5200 Sterlin 7,3670 7,5690 7,2380 7,4160
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