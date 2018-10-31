İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:SALI ÇARŞAMBA Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,4730 5,4740 5,5440 5,5450 Avro 6,2280 6,2290 6,2770 6,2780 Sterlin 6,9630 6,9980 7,0520 7,0870 İsviçre Frangı 5,4400 5,4670 5,4930 5,5200 ANKARA ABD Doları 5,4400 5,5000 5,5100 5,5800 Avro 6,1800 6,2500 6,2300 6,3100 Sterlin 6,8670 7,0510 6,9430 7,1280
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: SALI ÇARŞAMBA Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,4730 5,4740 5,5440 5,5450 Avro...
31 Ekim 2018 Çarşamba 17:06