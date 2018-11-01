İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:ÇARŞAMBA PERŞEMBE Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,5440 5,5450 5,5550 5,5560 Avro 6,2770 6,2780 6,3490 6,3500 Sterlin 7,0520 7,0870 7,1540 7,1900 İsviçre Frangı 5,4930 5,5200 5,5210 5,5480 ANKARA ABD Doları 5,5100 5,5800 5,5200 5,5900 Avro 6,2300 6,3100 6,2800 6,3600 Sterlin 6,9430 7,1280 7,0240 7,2330
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: ÇARŞAMBA PERŞEMBE Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,5440 5,5450 5,5550 5,5560...
01 Kasım 2018 Perşembe 17:05