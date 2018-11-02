İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,46305,4640Avro6,25006,2510Sterlin7,09707,1320 ANKARA ABD Doları5,43005,4900Avro6,20006,2700Sterlin6,98607,1840
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle: İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,46305,4640Avro6,25006,2510Sterlin7,09707,1320 ANKARA ABD Doları5,43005,4900Avro6,20006,2700Sterlin6,98607,1840
02 Kasım 2018 Cuma 12:00