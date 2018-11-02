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Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: PERŞEMBE CUMA Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,5550 5,5560 5,4130 5,4140 Avro 6,3490...

Döviz kurları
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İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

PERŞEMBE CUMA Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,5550 5,5560 5,4130 5,4140 Avro 6,3490 6,3500 6,1880 6,1890 Sterlin 7,1540 7,1900 7,0380 7,0730 İsviçre Frangı 5,5210 5,5480 5,4080 5,4350 ANKARA ABD Doları 5,5200 5,5900 5,3900 5,4600 Avro 6,2800 6,3600 6,1400 6,2200 Sterlin 7,0240 7,2330 6,9440 7,1420


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