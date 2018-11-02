İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:PERŞEMBE CUMA Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,5550 5,5560 5,4130 5,4140 Avro 6,3490 6,3500 6,1880 6,1890 Sterlin 7,1540 7,1900 7,0380 7,0730 İsviçre Frangı 5,5210 5,5480 5,4080 5,4350 ANKARA ABD Doları 5,5200 5,5900 5,3900 5,4600 Avro 6,2800 6,3600 6,1400 6,2200 Sterlin 7,0240 7,2330 6,9440 7,1420
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: PERŞEMBE CUMA Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,5550 5,5560 5,4130 5,4140 Avro 6,3490...
02 Kasım 2018 Cuma 17:25