İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları5,43405,4350Avro6,19506,1960Sterlin7,05207,0860ANKARA ABD Doları5,39505,4550Avro6,13506,2050Sterlin6,94107,1270
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları5,43405,4350Avro6,19506,1960Sterlin7,05207,0860ANKARA ABD Doları5,39505,4550Avro6,13506,2050Sterlin6,94107,1270
05 Kasım 2018 Pazartesi 09:35