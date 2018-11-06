İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları5,35505,3560Avro6,11506,1160Sterlin6,98107,0150ANKARA ABD Doları5,31005,3700Avro6,05006,1200Sterlin6,93307,0300
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları5,35505,3560Avro6,11506,1160Sterlin6,98107,0150ANKARA ABD Doları5,31005,3700Avro6,05006,1200Sterlin6,93307,0300
06 Kasım 2018 Salı 09:37