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Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları5,35505,3560Avro6,11506,1160Sterlin6,98107,0150ANKARA ABD Doları5,31005,3700Avro6,05006,1200Sterlin6,93307,0300

Döviz kurları
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İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları5,35505,3560Avro6,11506,1160Sterlin6,98107,0150ANKARA ABD Doları5,31005,3700Avro6,05006,1200Sterlin6,93307,0300


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