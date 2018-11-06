İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,33505,3360Avro6,09606,0970Sterlin6,94906,9840 ANKARA ABD Doları5,31505,3750Avro6,05506,1250Sterlin6,87607,0630
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle: İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,33505,3360Avro6,09606,0970Sterlin6,94906,9840 ANKARA ABD Doları5,31505,3750Avro6,05506,1250Sterlin6,87607,0630
06 Kasım 2018 Salı 12:01