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Çevre için çalışıyor
Çevre için çalışıyor
Küba ondan sorulur
Küba ondan sorulur
Çok önemli açıklama
Çok önemli açıklama
Yerlileştirme hamlesi
Yerlileştirme hamlesi
Suda tavan fiyat
Suda tavan fiyat

Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları5,38505,3860Avro6,16706,1680Sterlin7,06307,0760ANKARA ABD Doları5,36005,4200Avro6,13006,2000Sterlin6,97907,1450

Döviz kurları
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İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları5,38505,3860Avro6,16706,1680Sterlin7,06307,0760ANKARA ABD Doları5,36005,4200Avro6,13006,2000Sterlin6,97907,1450


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