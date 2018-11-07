İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları5,38505,3860Avro6,16706,1680Sterlin7,06307,0760ANKARA ABD Doları5,36005,4200Avro6,13006,2000Sterlin6,97907,1450
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları5,38505,3860Avro6,16706,1680Sterlin7,06307,0760ANKARA ABD Doları5,36005,4200Avro6,13006,2000Sterlin6,97907,1450
07 Kasım 2018 Çarşamba 09:33