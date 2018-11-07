İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,36505,3660Avro6,16006,1610Sterlin7,03407,0690 ANKARA ABD Doları5,33005,3900Avro6,10506,1750Sterlin6,95707,1110
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle: İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,36505,3660Avro6,16006,1610Sterlin7,03407,0690 ANKARA ABD Doları5,33005,3900Avro6,10506,1750Sterlin6,95707,1110
07 Kasım 2018 Çarşamba 12:04