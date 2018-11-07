İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:SALI ÇARŞAMBA Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,3520 5,3530 5,3640 5,3650 Avro 6,1160 6,1170 6,1620 6,1630 Sterlin 6,9710 7,0060 7,0270 7,0630 İsviçre Frangı 5,3170 5,3440 5,3640 5,3910 ANKARA ABD Doları 5,3250 5,3850 5,3250 5,3850 Avro 6,0800 6,1500 6,1050 6,1750 Sterlin 6,9190 7,0680 6,9430 7,1080
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: SALI ÇARŞAMBA Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,3520 5,3530 5,3640 5,3650 Avro...
07 Kasım 2018 Çarşamba 17:16