İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları5,37505,3760Avro6,15306,1540Sterlin7,07207,0840ANKARA ABD Doları5,33505,3950Avro6,09506,1650Sterlin6,97307,1380
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları5,37505,3760Avro6,15306,1540Sterlin7,07207,0840ANKARA ABD Doları5,33505,3950Avro6,09506,1650Sterlin6,97307,1380
08 Kasım 2018 Perşembe 09:36