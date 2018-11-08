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Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: ÇARŞAMBA PERŞEMBE Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,3640 5,3650 5,4150 5,4160...

Döviz kurları
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İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,3640 5,3650 5,4150 5,4160 Avro 6,1620 6,1630 6,2050 6,2060 Sterlin 7,0270 7,0630 7,0770 7,1130 İsviçre Frangı 5,3640 5,3910 5,3900 5,4170 ANKARA ABD Doları 5,3250 5,3850 5,3800 5,4400 Avro 6,1050 6,1750 6,1400 6,2100 Sterlin 6,9430 7,1080 7,0170 7,1720


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