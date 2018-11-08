İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:ÇARŞAMBA PERŞEMBE Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,3640 5,3650 5,4150 5,4160 Avro 6,1620 6,1630 6,2050 6,2060 Sterlin 7,0270 7,0630 7,0770 7,1130 İsviçre Frangı 5,3640 5,3910 5,3900 5,4170 ANKARA ABD Doları 5,3250 5,3850 5,3800 5,4400 Avro 6,1050 6,1750 6,1400 6,2100 Sterlin 6,9430 7,1080 7,0170 7,1720
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: ÇARŞAMBA PERŞEMBE Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,3640 5,3650 5,4150 5,4160...
08 Kasım 2018 Perşembe 17:12