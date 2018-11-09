İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:PERŞEMBE CUMA Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,4150 5,4160 5,4790 5,4800 Avro 6,2050 6,2060 6,2180 6,2190 Sterlin 7,0770 7,1130 7,1020 7,1380 İsviçre Frangı 5,3900 5,4170 5,4150 5,4430 ANKARA ABD Doları 5,3800 5,4400 5,4200 5,4900 Avro 6,1400 6,2100 6,1500 6,2300 Sterlin 7,0170 7,1720 7,0260 7,1750
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: PERŞEMBE CUMA Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,4150 5,4160 5,4790 5,4800 Avro...
09 Kasım 2018 Cuma 17:05