İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları5,48005,4810Avro6,20406,2050Sterlin7,04907,0850ANKARA ABD Doları5,43005,5000Avro6,14006,2200Sterlin6,96807,1330
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları5,48005,4810Avro6,20406,2050Sterlin7,04907,0850ANKARA ABD Doları5,43005,5000Avro6,14006,2200Sterlin6,96807,1330
12 Kasım 2018 Pazartesi 09:34