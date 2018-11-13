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Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: PAZARTESİ SALI Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,4410 5,4420 5,4990 5,5000 Avro...

Döviz kurları
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İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

PAZARTESİ SALI Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,4410 5,4420 5,4990 5,5000 Avro 6,1360 6,1370 6,2010 6,2020 Sterlin 7,0070 7,0420 7,0970 7,1330 İsviçre Frangı 5,3780 5,4050 5,4270 5,4540 ANKARA ABD Doları 5,4000 5,4600 5,4550 5,5150 Avro 6,0800 6,1500 6,1400 6,2100 Sterlin 6,8980 7,0510 6,9930 7,1800
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