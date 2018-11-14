İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları5,48805,4890Avro6,20106,2020Sterlin7,11407,1500ANKARA ABD Doları5,44505,5050Avro6,14006,2100Sterlin7,02207,1710
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları5,48805,4890Avro6,20106,2020Sterlin7,11407,1500ANKARA ABD Doları5,44505,5050Avro6,14006,2100Sterlin7,02207,1710
14 Kasım 2018 Çarşamba 09:34