İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,46105,4620Avro6,16506,1660Sterlin7,05907,0950 ANKARA ABD Doları5,43005,4900Avro6,12006,1900Sterlin6,97307,1330
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle: İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,46105,4620Avro6,16506,1660Sterlin7,05907,0950 ANKARA ABD Doları5,43005,4900Avro6,12006,1900Sterlin6,97307,1330
14 Kasım 2018 Çarşamba 12:03