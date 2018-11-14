İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:SALI ÇARŞAMBA Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,4990 5,5000 5,4600 5,4610 Avro 6,2010 6,2020 6,1670 6,1680 Sterlin 7,0970 7,1330 7,0470 7,0820 İsviçre Frangı 5,4270 5,4540 5,3920 5,4190 ANKARA ABD Doları 5,4550 5,5150 5,4250 5,4850 Avro 6,1400 6,2100 6,1300 6,2000 Sterlin 6,9930 7,1800 6,9940 7,1490
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: SALI ÇARŞAMBA Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,4990 5,5000 5,4600 5,4610 Avro...
14 Kasım 2018 Çarşamba 17:03