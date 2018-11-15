İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:İSTANBUL ALIŞ SATIŞ ABD Doları 5,4600 5,4610 Avro 6,1970 6,1980 Sterlin 7,0910 7,1270 ANKARA ABD Doları 5,4250 5,4850 Avro 6,1350 6,2050 Sterlin 6,9900 7,1560
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle: İSTANBUL ALIŞ SATIŞ ABD Doları 5,4600 5,4610 Avro 6,1970 6,1980 Sterlin 7,0910 7,1270 ANKARA ABD Doları 5,4250 5,4850 Avro...
15 Kasım 2018 Perşembe 09:30