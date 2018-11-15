İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,43105,4320Avro6,15506,1560Sterlin6,98007,0150 ANKARA ABD Doları5,39505,4550Avro6,10006,1700Sterlin6,97007,1350
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle: İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,43105,4320Avro6,15506,1560Sterlin6,98007,0150 ANKARA ABD Doları5,39505,4550Avro6,10006,1700Sterlin6,97007,1350
15 Kasım 2018 Perşembe 12:04