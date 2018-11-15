İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:ÇARŞAMBA PERŞEMBE Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,4600 5,4610 5,4160 5,4170 Avro 6,1670 6,1680 6,1280 6,1290 Sterlin 7,0470 7,0820 6,9050 6,9400 İsviçre Frangı 5,3920 5,4190 5,3740 5,4010 ANKARA ABD Doları 5,4250 5,4850 5,3750 5,4350 Avro 6,1300 6,2000 6,0650 6,1350 Sterlin 6,9940 7,1490 6,8090 6,9720
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: ÇARŞAMBA PERŞEMBE Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,4600 5,4610 5,4160 5,4170...
15 Kasım 2018 Perşembe 17:20