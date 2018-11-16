İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları5,37505,3760Avro6,10206,1030Sterlin6,86906,9040ANKARA ABD Doları5,34505,4050Avro6,06006,1300Sterlin6,78306,9400
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları5,37505,3760Avro6,10206,1030Sterlin6,86906,9040ANKARA ABD Doları5,34505,4050Avro6,06006,1300Sterlin6,78306,9400
16 Kasım 2018 Cuma 09:37