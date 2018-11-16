İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,34805,3490Avro6,07306,0740Sterlin6,82806,8610 ANKARA ABD Doları5,32005,3800Avro6,03006,1000Sterlin6,75706,9140
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle: İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,34805,3490Avro6,07306,0740Sterlin6,82806,8610 ANKARA ABD Doları5,32005,3800Avro6,03006,1000Sterlin6,75706,9140
16 Kasım 2018 Cuma 12:01