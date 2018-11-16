İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:PERŞEMBE CUMA Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,4160 5,4170 5,3400 5,3410 Avro 6,1280 6,1290 6,0920 6,0930 Sterlin 6,9050 6,9400 6,8500 6,8840 İsviçre Frangı 5,3740 5,4010 5,3110 5,3380 ANKARA ABD Doları 5,3750 5,4350 5,3050 5,3650 Avro 6,0650 6,1350 6,0300 6,1000 Sterlin 6,8090 6,9720 6,7800 6,9320
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: PERŞEMBE CUMA Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,4160 5,4170 5,3400 5,3410 Avro...
16 Kasım 2018 Cuma 17:25