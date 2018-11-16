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Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: PERŞEMBE CUMA Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,4160 5,4170 5,3400 5,3410 Avro...

Döviz kurları
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İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

PERŞEMBE CUMA Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,4160 5,4170 5,3400 5,3410 Avro 6,1280 6,1290 6,0920 6,0930 Sterlin 6,9050 6,9400 6,8500 6,8840 İsviçre Frangı 5,3740 5,4010 5,3110 5,3380 ANKARA ABD Doları 5,3750 5,4350 5,3050 5,3650 Avro 6,0650 6,1350 6,0300 6,1000 Sterlin 6,8090 6,9720 6,7800 6,9320
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