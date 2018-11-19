İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları5,36305,3640Avro6,11606,1170Sterlin6,86506,8990ANKARA ABD Doları5,32505,3850Avro6,06506,1350Sterlin6,78406,9340
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları5,36305,3640Avro6,11606,1170Sterlin6,86506,8990ANKARA ABD Doları5,32505,3850Avro6,06506,1350Sterlin6,78406,9340
19 Kasım 2018 Pazartesi 09:33