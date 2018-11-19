İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,33105,3320Avro6,08806,0890Sterlin6,83906,8730 ANKARA ABD Doları5,29005,3500Avro6,03506,1050Sterlin6,77306,9190
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle: İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,33105,3320Avro6,08806,0890Sterlin6,83906,8730 ANKARA ABD Doları5,29005,3500Avro6,03506,1050Sterlin6,77306,9190
19 Kasım 2018 Pazartesi 12:03