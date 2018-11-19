İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:CUMA PAZARTESİ Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,3400 5,3410 5,3340 5,3350 Avro 6,0920 6,0930 6,0990 6,1000 Sterlin 6,8500 6,8840 6,8330 6,8670 İsviçre Frangı 5,3110 5,3380 5,3370 5,3640 ANKARA ABD Doları 5,3050 5,3650 5,3000 5,3600 Avro 6,0300 6,1000 6,0450 6,1150 Sterlin 6,7800 6,9320 6,7350 6,8970
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: CUMA PAZARTESİ Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,3400 5,3410 5,3340 5,3350...
19 Kasım 2018 Pazartesi 17:18