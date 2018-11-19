Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda dünya Trabzon Murat vali
Sil baştan planlama
Sil baştan planlama
Yemekmatik geliyor
Yemekmatik geliyor
İnek sütü satacak
İnek sütü satacak
Hukuktan ihracat çıktı
Hukuktan ihracat çıktı
CarPlay'e entegre oldu
CarPlay'e entegre oldu

Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: CUMA PAZARTESİ Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,3400 5,3410 5,3340 5,3350...

Döviz kurları
banner17

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

CUMA PAZARTESİ Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,3400 5,3410 5,3340 5,3350 Avro 6,0920 6,0930 6,0990 6,1000 Sterlin 6,8500 6,8840 6,8330 6,8670 İsviçre Frangı 5,3110 5,3380 5,3370 5,3640 ANKARA ABD Doları 5,3050 5,3650 5,3000 5,3600 Avro 6,0300 6,1000 6,0450 6,1150 Sterlin 6,7800 6,9320 6,7350 6,8970
İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Döviz Kurları
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1