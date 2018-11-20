İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları5,32405,3250Avro6,10606,1070Sterlin6,82906,8630ANKARA ABD Doları5,29505,3550Avro6,05506,1250Sterlin6,75606,9050
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları5,32405,3250Avro6,10606,1070Sterlin6,82906,8630ANKARA ABD Doları5,29505,3550Avro6,05506,1250Sterlin6,75606,9050
20 Kasım 2018 Salı 09:35