İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,32405,3250Avro6,09406,0950Sterlin6,81906,8530 ANKARA ABD Doları5,29005,3500Avro6,05506,1250Sterlin6,75606,9050
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle: İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,32405,3250Avro6,09406,0950Sterlin6,81906,8530 ANKARA ABD Doları5,29005,3500Avro6,05506,1250Sterlin6,75606,9050
20 Kasım 2018 Salı 12:01