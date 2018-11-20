İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:PAZARTESİ SALI Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,3340 5,3350 5,3640 5,3650 Avro 6,0990 6,1000 6,1240 6,1250 Sterlin 6,8330 6,8670 6,8620 6,8970 İsviçre Frangı 5,3370 5,3640 5,3860 5,4130 ANKARA ABD Doları 5,3000 5,3600 5,3300 5,3800 Avro 6,0450 6,1150 6,0800 6,1400 Sterlin 6,7350 6,8970 6,8020 6,9470
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: PAZARTESİ SALI Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,3340 5,3350 5,3640 5,3650 Avro...
20 Kasım 2018 Salı 17:01