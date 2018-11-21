İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları5,39005,3910Avro6,13806,1390Sterlin6,88006,9150ANKARA ABD Doları5,35005,4100Avro6,08006,1500Sterlin6,79006,9410
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları5,39005,3910Avro6,13806,1390Sterlin6,88006,9150ANKARA ABD Doları5,35005,4100Avro6,08006,1500Sterlin6,79006,9410
21 Kasım 2018 Çarşamba 09:33