İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,35805,3590Avro6,11106,1120Sterlin6,83506,8690 ANKARA ABD Doları5,32505,3850Avro6,06006,1300Sterlin6,77406,9190
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle: İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,35805,3590Avro6,11106,1120Sterlin6,83506,8690 ANKARA ABD Doları5,32505,3850Avro6,06006,1300Sterlin6,77406,9190
21 Kasım 2018 Çarşamba 12:12