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Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle: İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,35805,3590Avro6,11106,1120Sterlin6,83506,8690 ANKARA ABD Doları5,32505,3850Avro6,06006,1300Sterlin6,77406,9190

Döviz kurları
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İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,35805,3590Avro6,11106,1120Sterlin6,83506,8690 ANKARA ABD Doları5,32505,3850Avro6,06006,1300Sterlin6,77406,9190
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