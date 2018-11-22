İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları5,30805,3090Avro6,06606,0670Sterlin6,77206,8060ANKARA ABD Doları5,28005,3300Avro6,01506,0750Sterlin6,69706,8590
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları5,30805,3090Avro6,06606,0670Sterlin6,77206,8060ANKARA ABD Doları5,28005,3300Avro6,01506,0750Sterlin6,69706,8590
22 Kasım 2018 Perşembe 09:32