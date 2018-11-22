İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:ÇARŞAMBA PERŞEMBE Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,3170 5,3180 5,2940 5,2950 Avro 6,0660 6,0670 6,0480 6,0490 Sterlin 6,7830 6,8170 6,7970 6,8310 İsviçre Frangı 5,3360 5,3630 5,3040 5,3300 ANKARA ABD Doları 5,2950 5,3450 5,2750 5,3250 Avro 6,0350 6,0950 6,0050 6,0650 Sterlin 6,7500 6,9000 6,7130 6,8900
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: ÇARŞAMBA PERŞEMBE Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,3170 5,3180 5,2940 5,2950...
22 Kasım 2018 Perşembe 17:22