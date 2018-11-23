İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,28405,2850Avro6,01406,0150Sterlin6,75506,7890 ANKARA ABD Doları5,26505,3150Avro5,98006,0400Sterlin6,71606,8730
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle: İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,28405,2850Avro6,01406,0150Sterlin6,75506,7890 ANKARA ABD Doları5,26505,3150Avro5,98006,0400Sterlin6,71606,8730
23 Kasım 2018 Cuma 12:07