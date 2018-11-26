İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları5,28305,2840Avro6,00006,0010Sterlin6,78806,7890ANKARAABD Doları5,25005,3000Avro5,9550 6,0150Sterlin6,69206,8320
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları5,28305,2840Avro6,00006,0010Sterlin6,78806,7890ANKARAABD Doları5,25005,3000Avro5,9550 6,0150Sterlin6,69206,8320
26 Kasım 2018 Pazartesi 09:34