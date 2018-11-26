İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.20 itibarıyla şöyle:İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,24805,2490Avro5,97305,9740Sterlin6,70606,7390 ANKARA ABD Doları5,21005,2700Avro5,92005,9900Sterlin6,63506,7850
Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.20 itibarıyla şöyle: İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,24805,2490Avro5,97305,9740Sterlin6,70606,7390 ANKARA ABD Doları5,21005,2700Avro5,92005,9900Sterlin6,63506,7850
26 Kasım 2018 Pazartesi 12:23