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Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.20 itibarıyla şöyle: İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,24805,2490Avro5,97305,9740Sterlin6,70606,7390 ANKARA ABD Doları5,21005,2700Avro5,92005,9900Sterlin6,63506,7850

Döviz kurları
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İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.20 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,24805,2490Avro5,97305,9740Sterlin6,70606,7390 ANKARA ABD Doları5,21005,2700Avro5,92005,9900Sterlin6,63506,7850
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