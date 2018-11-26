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Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: CUMA PAZARTESİ Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,2790 5,2800 5,2380 5,2390...

Döviz kurları
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İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

CUMA PAZARTESİ Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,2790 5,2800 5,2380 5,2390 Avro 5,9950 5,9960 5,9540 5,9550 Sterlin 6,7510 6,7850 6,7090 6,7430 İsviçre Frangı 5,2810 5,3070 5,2340 5,2550 ANKARA ABD Doları 5,2500 5,3000 5,2050 5,2550 Avro 5,9550 6,0150 5,9150 5,9750 Sterlin 6,6820 6,8270 6,6250 6,7870
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